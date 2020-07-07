Владивосток, , 08:29 — REGNUM В Приморье стартовал пилотный проект «Регагро» по идентификации животных и автоматизации отрасли, это даст возможность обеспечить противоэпизоотическую и продовольственную безопасность агропромышленного комплекса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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К реализации проекта приступили в Уссурийске и в Михайловском районе. Процесс идентификации состоит из маркирования, регистрации и учёта животного.

«Животному присваивается индивидуальный номер, который вносится в базу единого государственного реестра. Закрепляется вся информация о животном — родословная, история болезни, диагностические исследования, перемещения. Идентификация делает прозрачными сделки купли-продажи животных, исключает подлоги и хищения скота», — пояснили в правительстве.

Автоматизация работы значительно облегчает труд ветеринаров, уменьшается объём работы с бумажными документами.

Специальный карманный компьютер со встроенными сканерами мгновенно идентифицирует животное, а вся процедура регистрации занимает не более 30 секунд. Система автоматически формирует электронные сопроводительные документы, ветеринарные паспорта, отметки о вакцинации.

С помощью «Регагро» на госучёт принято три млн поголовья скота в 20 регионах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в рамках цифровизации АПК запустили систему единой идентификации животных. В республике пилотными районами по этой работе стали Балтасинский и Арский районы, в которых начали бирковать новорожденных телят.