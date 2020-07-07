Пекин, , 08:08 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая продлила «желтый» уровень погодной опасности из-за ливней, сообщает 7 июля агентство Синьхуа.

С утра по местному времени 7 июля по утро 8 июля мощные ливни ожидаются в провинциях Аньхой, Чжэцзян, Хубэй, Хунань, Чунцин, Гуйчжоу, Сычуань, Юньнань и Хэйлунцзян, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

В некоторых из указанных районов возможны осадки до 70 мм в час, сопровождаемые ливнями и сильным ветром. Местные власти рекомендуют соблюдать бдительность гражданам, а властям — готовиться к возможных наводнениям и сходу оползней или селей.

В Китае с начала июня не прекращаются проливные дожди. В некоторых районах зафиксированы невиданные ранее наводнения. Власти провинций повышают уровень экстренного реагирования по наводнениям.