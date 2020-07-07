Кемерово, , 08:06 — REGNUM У министра здравоохранения Кемеровской области Михаила Малина и ещё трех сотрудников его ведомства тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе Минздрава Кузбасса, передает «Интерфакс».

В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.

«Предполагаемый источник инфицирования был выявлен еще на прошлой неделе, и часть сотрудников министерства сразу ушла на карантин. Спустя несколько дней изоляции новая коронавирусная инфекция подтвердилась у руководителя ведомства Малина и троих сотрудников Минздрава региона», — рассказали в пресс-службе.

Также уточняется, что все заразившиеся получают все необходимое для лечения и круг их контактов определен, и с ним уже ведется работа.

При этом подчеркивается, что министерство здравоохранения Кемеровской области работает в штатном режиме, при этом часть его сотрудников трудится удаленно.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лишённый священнического звания схимонах Сергий (Николай Романов), который отрицал наличие коронавируса, предстанет перед мировым судом.