Нур-Султан, , 07:59 — REGNUM Сообщения о заражении коронавирусом премьер-министра Казахстана Аскара Мамина не соответствует действительности, сообщили 7 июля в пресс-службе правительства страны.

«Глава правительства работает согласно своему графику и ведет подготовку к расширенному заседанию правительства с участием главы государства, которое состоится 10 июля», — говорится в распространённом сообщении.

Ранее о диагностированном у Аскара Мамина заражении сообщили несколько Telegram-каналов и пользователи в социальных сетях. В администрации премьер-министра призвали доверять только официальным источникам информации.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 48 574, в том числе 1403 — за минувшие сутки.

Читайте также: В Казахстане за сутки выявили 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусом