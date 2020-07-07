Верхняя Пышма, Свердловская область, , 07:56 — REGNUM Лишённый священнического звания схимонах Сергий (Николай Романов) предстанет перед мировым судом. Заседание состоится 7 июля и начнётся в 11:00 по местному времени (9:00 мск), сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Бывшему священнику вменяют нарушение части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. По данным обвинения, он распространил публично заведомо недостоверные сведения под видом достоверных. Это могло повлечь угрозу массового нарушения общественного порядка.

Романову грозит штраф до 100 тыс. рублей. Заседание будет транслироваться в интернет. Как сообщало ИА REGNUM, весной он допустил ряд высказываний в связи с пандемией коронавируса. За это 3 июля церковный суд лишил его звания схиигумена.

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