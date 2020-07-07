Сува, , 07:54 — REGNUM На Фиджи выявили два новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Сообщается, что одним из новых пациентов стал 37-летний мужчина, у отца которого выявили коронавирус нового типа днем ранее. Теперь они оба находятся в больнице города Лаутока под наблюдением врачей. Второй пациент — 36-летняя женщина.

Отмечается, что все трое вернулись на Фиджи из Индии вывозным рейсом. Теперь всех пассажиров этого авиарейса проверят на наличие коронавируса SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии на Фиджи подтвердили 18 случаев заражения коронавирусом нового типа. К 5 июля 15 пациентов уже выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.