Южно-Сахалинск, , 07:42 — REGNUM Первые в этом сезоне туристы прибудут на Сахалин 9 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Туры на Сахалин уже приобрели 850 человек.

Въезжающим в регион туристам необходимо получить цифровой пропуск в область, а также предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию.

Туроператоры Сахалина предлагают туристам комплексный пакет услуг, в который входит перелёт, проживание, питание, экскурсии. Всего на рынке представлено 18 турпродуктов, среди которых 11 туров выходного дня и 8 многодневных.

Глава региона Валерий Лимаренко распорядился рассмотреть возможность сокращения сроков получения туристами цифровых пропусков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сахалинской области за последние сутки выявили 42 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии число зарегистрированных инфицированных на островах составило 1026.