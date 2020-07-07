Токио, , 07:35 — REGNUM Правительство Японии может присвоить статус чрезвычайного происшествия сильным ливням, обрушившимся на юго-запад страны, заявил генсек японского кабмина Ёсихидэ Суга на пресс-конференции, передает телеканал NHK.

По его словам, присвоение статуса ЧС позволит пострадавшим от стихийных бедствий рассчитывать на помощь от властей Японии. Пока вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации решает правительство.

Суга также добавил, что из-за стихийных бедствий пришлось приостановить работу предприятий на острове Кюсе, что несущественно повлияло на производственные цепочки в стране. При этом японские власти пообещали предоставить средства для обеспечения эвакуации предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Японии в результате стихийных бедствий, вызванных сильными ливнями, погибли 50 человек. Еще четыре человека находятся в состоянии клинической смерти. Судьба 11 человек до сих пор не известна, они числятся пропавшими без вести.

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