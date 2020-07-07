Владивосток, , 07:45 — REGNUM Власти Приморья заявили, что с 15 июля могут начать работать детские оздоровительные лагеря. Это станет возможным, если позволит эпидобстановка и снятие соответствующих ограничительных мер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Откроются только те лагеря, которые своевременно прошли все проверки и получили необходимое санитарно-эпидемиологическое заключение.

С 15 июля в Приморье готовы приступить к работе 542 лагеря, в которых смогут отдохнуть до 23 тыс. детей.

В 2020 году в рамках организации летней оздоровительной кампании для детей в краевом бюджете впервые выделен 21 млн рублей на капремонт муниципальных лагерей.

Планируется привести в порядок лагеря «Юный рыбак» в Лазовском районе, «Мечта» в Кировском районе, «Горный» и «Родник здоровья» в Спасском районе, «Надежда» в Уссурийске и «Родник» в Черниговском районе.

Родители ребёнка могут рассчитывать на возмещение части расходов на оплату путёвки в лагерь в Приморье. Размер компенсации может быть равен 50% от её стоимости, но не более 8 тыс. рублей для семьи со среднедушевым доходом выше величины прожиточного минимума и не более 16,4 тыс. рублей для семьи с небольшим достатком.

За средства краевого бюджета отдохнут 4 922 ребёнка, находящиеся в трудной жизненной ситуации. На путёвки выделено 78,6 млн рублей. Кроме того, 30 млн рублей предусмотрено на отдых для отдельных категорий детей и подростков, в том числе нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении. Это 1 300 детей разного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области работа детских лагерей возобновлена указом губернатора с 6 июля. Однако каждый лагерь перед открытием должен пройти проверку.