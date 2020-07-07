Нью-Дели, , 07:30 — REGNUM Отметку в 700 тысяч превысило число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Индии, которое в настоящее время составляет 719 665. Об этом 7 июля сообщается на сайте индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

За последние сутки в стране зафиксировали 22,2 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2 и 467 летальных исходов среди лиц с COVD-19.

С начала пандемии в Германии от данного заболевания скончалось 20 160 пациентов, а еще 439 947 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля власти Индии направили Сирии груз медицинской помощи весом 10 тонн.

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