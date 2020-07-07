Биробиджан, , 07:26 — REGNUM Главный раввин Еврейской АО Эли Рисс покидает свой пост и переезжает в Москву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В Москве ему предложили возглавить кампус «Отрадное» Еврейского университета.

Место Эли Рисса в Биробиджане займёт молодой раввин Эфраим Колпак.

«Я уверен, что, находясь в Москве, я все равно буду представлять интересы нашего замечательного города, и помогать развитию еврейской общины», — рассказал Эли Рисс.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине глава администрации Томаринского района Александр Кобелев ушёл в отставку. Как написал Кобелев на свой странице в Instagram, отставка связана с личными обстоятельствами.