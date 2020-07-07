Москва, , 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж. К таким выводам пришли в компании «Работа.ру», специализирующейся на подборе персонала.

Авторы исследования определили, что сегодня главный бухгалтер в небольшой компании, которая работает с b2b-сегментом, может зарабатывать до 250 тыс. рублей в месяц. Доход переводчика с английского языка на «удаленке» может составить до 200 тыс. рублей, менеджера по продажам — до 100 тыс. рублей.

К числу высокооплачиваемых эксперты агентства также отнесли вакансии специалиста по контекстной рекламе и IT-специалистов.

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