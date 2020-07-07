Гонконг, Китай, , 07:09 — REGNUM Закон о национальной безопасности в Гонконге, который был недавно принят властями Китая, наделил правом полицию в ряде случаев проводить обыски без ордера суда, 7 июля сообщается на сайте гонконгского правительства.

Речь идет об исключительных и экстренных обстоятельствах.

Кроме того, согласно документу, полицейские могут изъять имущество и обязывать интернет-провайдеров удалять конкретную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM 30 июня Всекитайское собрание народных представителей приняло единогласно закон о защите национальной безопасности в Гонконге.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Гонконга взяла под контроль ещё один оппозиционный Telegram-канал