Владивосток, , 07:03 — REGNUM В Приморье наметилась устойчивая тенденция по снижению выявленных заражённых коронавирусом. За сутки положительный тест подтверждён у 60 человек, 58 пациентов выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На 7 июля зарегистрировано 4 792 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 3 135 приморцев. За сутки в Приморье скончались 2 пациента с коронавирусом, за весь период — 54 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия относительно легко справляется с экономическими последствиями эпидемии, объявленной в связи с распространением коронавируса, заявил 7 июля японский экономист Юсукэ Оцубо в статье для издания JB Press.