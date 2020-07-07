Берлин, , 06:54 — REGNUM 196 944 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано в Германии, из них 390 — новые, 7 июля сообщается на сайте института Роберта Коха.

За последние сутки в стране скончались восемь пациентов с COVID-19. Всего в Германии зарегистрировано 9 024 погибших от осложнений при данном заболевании. Кроме того, примерно 182,7 тысячи человек излечились.

Наибольшее количество случаев инфицирования SARS-CoV-2 отмечается в Баварии — 48 852.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля власти Германии решили не возобновлять чартерные рейсы в Турцию до конца августа из-за пандемии коронавируса.

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