Токио, , 06:35 — REGNUM Решение отменить съезд в текущем году из-за опасности распространения коронавируса SARS-CoV-2 приняла Либерально-демократическая партия Японии, которая является в стране правящей, 7 июля сообщает агентство Кyodo со ссылкой на свои источники.

Первоначально мероприятие должно было пройти в начале марта этого года, однако его решили перенести на сентябрь. Ситуация с пандемией заставила руководство партии вовсе отменить съезд в этом году, что не имеет прецедентов в истории организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Японии было зарегистрировано почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом с начала наблюдением за распространением инфекции.

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