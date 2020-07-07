Кемерово, , 06:34 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 7 июля, прогнозируют ливни, грозы, град. Региональное управление МЧС РФ призвало кузбассовцев соблюдайте меры предосторожности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«При сильном дожде, грозе, выпадении осадков в виде града, по возможности, оставайтесь в помещении. Не оставляйте детей без присмотра, — говорится в сообщении ведомства. — Не пренебрегайте предупреждениями о прогнозируемых метеоявлениях».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе начавшаяся рабочая неделя, согласно прогнозам синоптиков, будет дождливой.

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