Абуджа, , 06:31 — REGNUM В Нигерии началась массовая дезинфекция школ перед возобновлением занятий в качестве меры безопасности из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба нигерийского правительства.

«Лучше продезинфицировать помещения за короткий промежуток времени, чтобы дети могли вернуться в эти классы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что для дезинфекции используются химические вещества, которые быстро разлагаются.

Школы в Нигерии были закрыты с 19 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Позднее 29 июня правительство объявило план о возобновлении занятий для учащихся выпускных классов.