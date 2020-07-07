Биробиджан, , 06:17 — REGNUM В Еврейской АО в Октябрьском районе выявлен очаг африканской чумы свиней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В селе Столбовое в одном из подворий обнаружен труп кабана с симптомами африканской чумы свиней. Диагноз подтверждён лабораторно.

Очаг инфекции локализовали. На территории района введён карантин.

Как рассказала начальник управления ветеринарии при правительстве области Галина Дзюба, инфекцию в село могли занести при разделке туши дикого кабана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области в личном подсобном хозяйстве жителя Волотовского района обнаружена африканская чума свиней (АЧС). В районе введен карантин по АЧС.