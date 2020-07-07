Сеул, , 06:14 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 44 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что среди новых пациентов 20 заразились коронавирусом на территории стороны, еще 24 прибыли из-за рубежа. Центр отмечает, что в течение двух дней в Республике Корея выявляют менее 50 случаев COVID-19 после короткого периода, когда выявлялось более 60 зараженных ежедневно.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 13 181. Также за 6 июля в стране скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея умерли 285 человек от осложнений COVID-19.