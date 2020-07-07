Ухань, Китай, , 06:13 — REGNUM В бывшем эпицентре эпидемии нового коронавируса в Китае провинции Хубэй не выявлено новых случаев COVID-19, сообщает 7 июля агентство Синьхуа.

В регионе также не выявлено ни одного нового случая подозрения на заражение. Кроме того, как сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения, сейчас в регионе имеется три бессимптомных случая, еще 135 тесных контактов заболевших находятся под наблюдением.

На текущий момент в Хубэе было выявлено 68 135 случаев COVID-19 за все время эпидемии, из которых 63 623 человек выздоровели. От опасной инфекции скончались 4512 человек.