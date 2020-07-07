Новосибирск, , 06:11 — REGNUM В Новосибирске дети войны и ветераны труда живут в аварийном доме с дырявыми стенами и сгнившим полом. Об этом сообщает межрегиональная общественная организация «Гражданский патруль».

«Представители общественной организации «Гражданский патруль» пришли с проверкой в дом, где уже 40 лет проживает Мария Богородская, получившая статус «дети войны», — сообщается на странице «Гражданского патруля» в социальной сети «ВКонтакте». — В старой квартире семья Марии Богородской прожила 40 лет. Всю жизнь проработав на производстве, пережившая войну женщина не дождалась от властей региона никакой поддержки. Все, что смогли предложить местные власти пенсионерке — крохотную студию на другом конце города. Несмотря на то, что дом по адресу Коммунистическая, 3 «а» признан аварийным ещё в 2014 году, расселять людей не торопятся».

Общественники уточняют, что дом уже дважды горел, в стенах дыры, а пол провалился. На три квартиры один санузел в неотапливаемом коридоре."Гражданский патруль» обратился в прокуратуру.