Москва, , 06:11 — REGNUM Во вторник, 7 июля, в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +31… +33 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 8 июля в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +17… +19 °С.

Ветер южный, юго-восточный (на западе области северо-западный) 5−12 м/с, при грозе порывы до 17−22 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +29… +34 °С днём и +13… +18 °С ночью. На западе области облачно, дождь, местами сильный, гроза, град.

В среду, 8 июля, днём в столице ожидается +26… +28 °С. По области +18… +33 °С. Ночью в регионе ожидается +11… +16 °С. Местами дождь, гроза, град, порывистый ветер.