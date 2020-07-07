Челябинск, , 06:03 — REGNUM В Челябинской области прокуратура проверяет исполнение законодательства по организации летнего отдыха детей и их оздоровления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Главное внимание будет уделено полноте проведения необходимых мероприятий по подготовке и реализации летней оздоровительной кампании. Специалисты изучат обоснованность выдачи разных заключений и других разрешительных документов о том, что организации готовы к летнему оздоровительному сезону, а также безопасности пребывания в учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области у вожатой лагеря нашли коронавирус. В итоге для 35 детей смена закончилась досрочно.