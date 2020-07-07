Благовещенск, , 05:57 — REGNUM К губернатору Амурской области Василию Орлову через соцсети обратились жители региона с вопросом о привлечении педагогов к организации и проведению ЕГЭ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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Амурчане подняли вопрос отзыва педагогов из отпусков для проведения ЕГЭ. Ситуацию по распоряжению главы региона на контроль взяло областное министерство образования. Специалисты проверят все случаи и устранят нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в первый день сдачи ЕГЭ, 3 июля, на экзамены по географии, литературе и информатики пришли вдвое меньше ранее заявленных выпускников.