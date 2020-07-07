Лхаса, Китай, , 05:54 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая завершил первый проект воздушного озеленения лесов и лугов, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

Воздушное озеленение покрыло более 14,5 тыс. га земель в районах близ столицы Тибета города Лхасы и в города Шаньнань. Всего было раскидано более 119,3 тонн семян деревьев в рамках эксперимента.

Проект начался в начале июня. В нем принимали участие 490 вертолетов, которые провели в воздухе суммарно 130 часов.

«Мы внимательно следим за ростом семян. Если эксперимент покажет свою эффективность, он будет иметь огромную значимость для дальнейших программ озеленения Тибета», — заявил президент института научных исследований леса при бюро лесничества региона.

За последние годы Тибет значительно продвинулся в масштабных программах озеленения и расширения покрытия территорий лесами. Площадь лесных территорий Тибета сейчас превысила 12%.