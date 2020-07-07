Томск, , 05:45 — REGNUM Проверка по факту заражения коронавирусом сотрудников и постояльцев пансионата «Южный» проводится в Томской области, сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР.

По предварительным данным, с 16 по 26 июня 2020 года в Томске в пансионате «Южный», где содержатся пожилые люди, у 16 сотрудников и 47 постояльцев выявили коронавирус. Заражённых вывезли из пансионата и разместили в медучреждениях Томска, оказывающих профильную медицинскую помощь.

Для проведения проверочных мероприятий создана следственная группа. Действиям руководства ООО «Южный-Томск» будет дана правовая оценка.

«Также выясняется вопрос о наличии признаков халатности в действиях должностных лиц контролирующих органов и органов власти Томской области», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 6 июля коронавирус выявлен у 2608 человек.

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