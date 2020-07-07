Усть-Канский район, Алтай, , 05:41 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев в регионе достигло 936.

Основной вклад в прирост внёс не Кош-Агачский район, как обычно, а Усть-Канский, где заражение выявили у 20 местных жителей, в том числе у 9 детей. В Кош-Агаче подтверждены 13 новых случаев. Также вирус выявлен в Турочакском районе у вахтовиков, у жителей Горно-Алтайска, Майминского, Улаганского, Шебалинского районов.

«Большинство новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 12 случаях диагностированы симптомы ОРВИ», — отметили в штабе.

Тем временем за сутки выписаны из больниц с выздоровлением 37 пациентов. Всего с начала эпидемии здесь излечились от COVID-19 422 человека.

Добавим, за минувшие сутки в республике зарегистрирован четвёртый летальный исход среди заражённых. Как сообщало ИА REGNUM, скончалась 71-летняя пациентка, которая была госпитализирована 17 июня.

Подробнее: В Горном Алтае скончался четвёртый пациент с COVID-19

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