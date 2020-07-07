Триполи, , 05:39 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки подтвердили еще 71 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает ливийский национальный центр по контролю за заболеваниями.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 1117. Также с начала пандемии в Ливии выздоровели 269 пациентов, их уже выписали из медицинских учреждений. Еще 34 с болезнью не справились и скончались.

С 6 июля в Ливии был продлен на 10 дней комендантский час в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Также на этот срок запретили проведение массовых собраний.