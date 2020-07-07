Якутск, 7 июля 2020, 05:36 — REGNUM В Якутии за сутки подтверждено 46 новых случаев заражения коронавирусом, 170 человек выздоровели, один умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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На 7 июля в Якутии зарегистрировано 4 550 носителей коронавируса, обработано 241 664 теста.
С начала эпидемии скончались 44 пациента с SARS-CoV-2.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за сутки выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом.