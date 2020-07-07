Пекин, , 05:21 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено восемь новых «импортных» случаев COVID-19 и ни одного локального, сообщает 7 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число таких «импортных», то есть прибывших из-за рубежа пациентов достигло 1942 человек за все время эпидемии в стране.

В провинциях Ляонин, Сычуань, а также в Шанхае выявлено по два новых случая COVID-19 за прошедшие сутки, в то время как во Внутренней Монголии и провинции Гуандун — по одному случаю.

Среди общего числа «импортных» пациентов, 1870 уже были выписаны из больниц по выздоровлению, еще 72 продолжают получать медицинскую помощь. Один человек находится в тяжелом состоянии, смертей нет.