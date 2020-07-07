Пекин, , 05:17 — REGNUM В Пекине не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 7 июля агентство Синьхуа.

В городе был выявлен лишь один новый бессимптомный случай инфицирования коронавирусом, сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения Пекине. Ни одного случая подозрения на инфицирование выявлено не было за сутки. Из больниц города было выписано четыре человека по выздоровлению.

Отметим, что в период с 11 июня по 6 июля в Пекине было выявлено 335 подтвержденных локальных случаев COVID-19, из которых 320 человек по-прежнему продолжают получать медицинскую помощь. Еще 15 человек уже были выписаны из больниц. Под наблюдением находится 31 бессимптомный заразившийся.