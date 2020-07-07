Вашингтон, , 05:16 — REGNUM Иностранным студентам в США, которым осенью вынужденно придётся перейти на онлайн-обучение, придётся покинуть страну. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

Отмечается, что ограничения будут распространяться на студентов, находящихся в США с визами с визами F-1 и M-1. Кроме того, в страну перестанут пускать студентов, чьи университеты решат перейти на онлайн-обучение в будущем. Исключения будут сделаны для студентов, которые сумеют перевестись в другое учебное заведение, где хотя бы часть занятий проходит очно.

Напомним, США предпринимают усилия для недопущения дальнейшего распространения коронавируса. По информации Университета Джона Хопкинса, за последние сутки в стране выявили 49 199 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало 2 888 730.

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