Хэфэй, Китай, , 05:13 — REGNUM Река Янцзы, являющаяся длиннейшей водной артерией Китая, вышла из берегов на целом ряде участков среднего и нижнего течения из-за мощный ливней, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

Уровень воды на нескольких гидрологических станций на реке Янцзы, включая станции Ляньхуатан, Цзяньли, Цзюцзян и Нанкин предупреждают об опасном уровне воды. По мере того, как дожди продолжаются, уровень воды в реках будет расти, предупреждают гидрологи.

С 6 по 7 июля в средних и нижних течениях реки Янцзы прогнозируются мощные ливни с осадками от 100 до 200 мм. Комиссия по водным ресурсам объявила желтый уровень предупреждения по наводнениям.

В провинции Аньхой на востоке Китая повышен уровень экстренного реагирования по наводнению с низшего четвертого до третьего уровня для реки Янцзы и более мелких рек и озер.