Владивосток, , 05:13 — REGNUM Из резервного фонда правительства РФ будет направлено почти 7,5 млрд рублей на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с заражёнными коронавирусом. Семь регионов Дальнего Востока из этой суммы получат 466,6 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

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Бурятия получит более 6,5 млн рублей, Забайкалье — свыше 86 млн, Приморский край — 85 млн рублей, Хабаровский край — 237,6 млн, Приамурье — 22 млн, Сахалинская область — 13,7 млн рублей, Чукотка — около 15,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выздоровели 454 329 пациентов с коронавирусом.