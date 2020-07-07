Мехико, , 04:56 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 4902 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на мексиканской территории достигло 261 750. Также за 6 июля в стране скончались 480 пациентов от осложнений COVID-19. Всего с начала пандемии в Мексике от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, умерли 31 119 человек.

В Мексике уже выздоровели 159 657 пациентов, их выписали из медицинских учреждений страны.