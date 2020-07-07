Москва, , 04:54 — REGNUM Испытание вакцины от коронавируса в Сеченовском университете проходит благополучно, добровольцы чувствуют себя хорошо, сообщила 7 июля журналистам руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.

«К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме», — сказал она.

По словам Смолярчук, лабораторные показатели добровольцев находятся в пределах допустимых значений и опасений не вызывают. При условии хорошего самочувствия две группы испытуемых будут выписаны 15 и 20 июля соответственно.

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