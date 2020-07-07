Майами, США, , 04:41 — REGNUM Дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2 приняли власти округа Майами-Дейд в американском штате Флорида. Об этом 6 июля сообщил окружной мэр Карлос Хименес на своем официальном сайте.

Согласно указу Хименеса, на территории округа, включая его административный центр — город Майами, с 8 июля будут закрыты рестораны, спортивные центры, а также залы для проведения различных мероприятий и службы краткосрочной аренды.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в округе Майами-Дейд из-за вспышки заболевания COVID-19 был объявлен комендантский час.

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