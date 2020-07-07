Благовещенск, , 04:22 — REGNUM На космодром «Восточный» в Амурской области по Северному морскому пути доставляют пусковой стол весом более 2 тыс. тонн для ракеты «Ангара», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роскосмосе.

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Пусковой стол для космического ракетного комплекса «Ангара» доставляется через Северный Ледовитый океан, Берингов пролив, Баренцево и Охотское моря. В Советской Гавани его перегрузят на баржу и по рекам Амур и Зея доставят до космодрома. Планируется, что стол прибудет на «Восточный» в начале сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, на космодром «Восточный» доставили первую партию баллонов для системы обеспечения ракеты «Ангара-А5» сжатыми газами.