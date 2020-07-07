Пекин, , 04:21 — REGNUM На материковой части Китая было выявлено восемь новых случаев COVID-19, сообщает 7 июля агентство Синьхуа.

Все случаи оказались импортными, то есть привнесенными в страну из-за рубежа, ни одного локального случая за сутки выявлено не было. Смертей от опасной инфекции в стране также за сутки зафиксировано не было, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Таким образом Китай фактически нейтрализовал новый эпицентр эпидемии COVID-19, который с начала июня бушевал в Пекине. С 11 июня по 5 июля в Пекине было выявлено 335 случаев.

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