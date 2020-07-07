Хабаровск, , 04:04 — REGNUM В Хабаровском крае за сутки выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На вечер 6 июля в крае зарегистрировано 4 644 носителя SARS-CoV-2. 2 228 человек выздоровели, 30 пациентов скончались вследствие тяжёлой формы пневмонии и сопутствующих заболеваний.

На лечении находятся 2 386 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько точек общепита в Хабаровске могут зарыть за нарушения масочного режима посетителями.