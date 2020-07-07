Хабаровск, , 03:56 — REGNUM В ходе проверок в кафе Хабаровска выявили нарушения масочного режима посетителями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Так, по одной из популярных пиццерий в городе вынесено решение о приостановление работы. Точку поставит суд, который либо отменит решение Роспотребнадзора, либо оставит в силе. Предприятия общепита, где выявлены нарушения, могут быть временно закрыты.

Установить нарушителей помогли съёмки одной из телекомпаний города. Роспотребнадзор проверил факты игнорирования масочного режима посетителями, и они подтвердились.

При этом власти хабаровского края готовят план по смягчению ограничительных мер. Ожидается, что в ближайшее время могут открыть детские оздоровительные лагеря, базы отдыха и глэмпинги.

«Из Хабаровска вылетают переполненные самолёты в Крым и Сочи, а через нас едет поток туристов. Поэтому пора открыть и все места отдыха в нашем регионе. Кроме того, пришло время снять запрет на работу торговых центров и магазинов, как это уже сделано в соседних регионах. Пусть каждое из ведомств подготовит перечень организаций, которым в ближайшее время мы разрешим работать», — сказал губернатор Сергей Фургал.

Кроме масочного режима в кафе и ресторанах, проверяют его соблюдение и в общественном транспорте. Принято решение о внедрении новой системы контроля — за пассажиров без масок будут наказывать транспортные компании и их сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов проехал в автобусе, чтобы проверить, как жители региона соблюдают масочный режим. Он оказался единственным в маске. Все остальные, включая водителя, были без масок.