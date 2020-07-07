Москва, , 03:38 — REGNUM Специальный регламент отслеживания контактов пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2 с применением геолокации и сведений мобильных операторов связи создали специалисты Минкомсвязи России, 6 июля сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

Круг лиц, контактировавших в течение последних 14 дней с зараженным, можно будет проверить используя данные о номере телефона пациента.

Полученные данные планируется передавать в оперативные штабы российских регионов, а также в Росгвардию, МВД и Минздрав.

Кроме непосредственного выявления списка контактов, система позволяет контролировать соблюдение правил карантина гражданами, которым было вручено соответствующее предписание.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в Бельгии ввели систему отслеживания лиц с подтвержденным результатом анализа на коронавирус.

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