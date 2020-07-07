Пекин, , 03:34 — REGNUM Более 11 млн жителей Пекина сдали тесты на коронавирус с июня текущего года, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

По мере улучшения эпидемиологической ситуации, местные власти отменили закрытие 54 жилых сообществ в районах Сичэн, Хайдянь и Фэнтай, сообщил заместитель директора Пекинского центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний Пан Синхуо.

В Пекине был выявлен один новый локальный случай COVID-19 за 5 июля и еще одни бессимптомный случай инфицирования, сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения.

С 11 июня по 5 июля в городе было выявлено 335 случаев COVID-19, из которых 324 человека остаются госпитализированными. Таким образом Пекин стал новым эпицентром распространения коронавируса в Китае.