Нанкин, Китай, , 03:30 — REGNUM В провинции Цзянсу на востоке Китая опубликована новая книга, описывающая детали обороны Нанкина перед вторжением японских оккупантов, захвативших город и устроивших кровавую резню в конце 1937 года, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

Книга, опубликованная изданием Nanjing Press, получила название «Устная история ветеранов, принимавших участие в обороне Нанкина». Она состоит из устных воспоминаний 25 ветеранов, которые принимали участие в битве.

В настоящее время не более трети ветеранов этой битвы остались в живых, сообщил профессор Нанкинского педагогического университета Чжан Ляньхун, который также является одним из составителей книги.

Фронтовой опыт солдат несет огромную ценность для ведения хроники, поскольку отражает нетронутый рассказ очевидцев от первого лица. По словам другого составителя книги У Сяньбиня, он узнал много неизвестных деталей биты за Нанкин.

Напомним, что оборона Нанкина, тогда — столицы Китая, началась 1 декабря 1937 года. Спустя несколько дней боев, японские фашисты вторглись в город 13 декабря, учинив кровавую расправу над мирными жителями.

Особенно беспощадно они обходились с беременными женщинами и беззащитными детьми. Путем методичного уничтожения было вырезано 300 тыс. человек или большая часть жителей города. Япония до сих пор не раскаялась в содеянном, а некоторые официальные лица страны продолжают почитать доказанных военных преступников первого класса, совершавши преступления без срока давности.