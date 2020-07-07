Пекин, , 03:20 — REGNUM Полиция Китая проинспектировала 64 тыс. транспортных средств для перевозки опасных химических грузов по всей стране, выявив 1320 нарушений, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

В число нарушений вошли превышение скорости, опасное вождение и нелегальная парковка. Инспекции стали часть кампании по борьбе с нарушением правил дорожного движения со стороны транспортных средств, представляющих особую опасность.

Кампания по выявлению нарушений продлится с 1 июля по 31 декабря. Ее целью является сокращение рисков, которые несут для общества нарушения ПДД со стороны перевозчиков опасных химических грузов.

Всем нарушителям грозит суровое наказание, сообщили в бюро управления транспортом при Министерстве общественной безопасности КНР. Общественности рекомендовано незамедлительно сообщать о подобного рода нарушениях властям.