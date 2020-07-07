Москва, , 03:14 — REGNUM Законопроект, который предоставляет право регионам самостоятельно снимать запрет на розничную продажу алкоголя в магазинах и кафе рядом с медицинскими учреждениями, разрабатывают в Министерстве промышленности и торговли РФ. Об этом 7 июля пишет газета «Известия» со ссылкой на свой источник в правительстве.

По данным издания, документ должен быть отправлен на рассмотрение в правительство России в третьем квартале этого года, а затем и в Госдуму.

Отмечается, что разработка законопроекта началась по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, согласно исследованию компании «Такском», стало известно, что с марта по май 2020 года в России на 17% снизилась розничная продажа алкогольных напитков.

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