Гуанчжоу, Китай, , 03:13 — REGNUM Авиакомпания Biman Bangladesh Airlines отменяет рейс из столицы Бангладеш города Дакки до города Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге Китая после того, как на одном из самолетов были выявлены больные COVID-19, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

Больные были выявлены на рейсе, прибывшем в города 28 июня. Приостановка рейса BS325 продлится как минимум одну неделю начиная с 6 июля. Данная приостановка стала уже третьей в своем городе и первой для иностранной авиакомпании.

Дальнейшее сдерживание COVID-19 требует реализации механизма остановки авиаперелетов, сообщили в Администрации гражданской авиации Китая, который был представлен 4 июля.

Теперь если у всех пассажиров входящих рейсов не выявляется нового коронавируса в течение трех недель подряд, то той или иной авиакомпании будет разрешено увеличить количество рейсов до двух в неделю.

Если же больные пассажиры будут выявлены в количестве пяти на одном рейсе, рейсы авиакомпании будут приостановлены на неделю. Если же будет выявлено десять больных, то приостановка продлится месяц.