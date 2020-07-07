Атланта, США, , 03:07 — REGNUM Мэр американского города Атланта (штат Джорджия) Киша Ленс Боттомс заразилась коронавирусом нового типа. Об этом политик написала на своей странице в Twitter.

«У меня отсутствуют симптомы и тест показал положительный результат», — заявила она.

Ботоммс отметила, что вирус добрался и до ее дома. Отмечается, что мэр Атланты неоднократно выражала поддержку вероятному сопернику президента США Дональда Трампа на грядущих выборах Джо Байдену. Боттомс также поддержала участников антирасистских протестов в США.