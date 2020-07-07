Вашингтон, , 03:07 — REGNUM В популярную игру Dark Souls 3, в обычной версии которой геймеры управляют героем, пользующимся холодным оружием, моддеры (создатели модификаций) добавили огнстрельное оружие. Об этом 7 июля сообщил журнал PC Gamer.

Автор статьи пошутил, что дополнение добавляет в игру идеальный «легкий» режим, который могут «включить» любители шутеров (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) от первого лица, если захотят «попробовать одну из этих дурацких ролевых игр».

Мод называется Modern Firearm, он заменяет всё холодное оружие Dark Souls 3 огнестрельным. Разработчики выложили в сеть демонстрационное видео.

Релиз Dark Souls 3 состоялся 24 марта 2016 года на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК. Игра выполнена в тёмном фэнтезийном сеттинге и жанре экшн-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от ракции геймеров).

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